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ضبط 285 أسطوانة غاز بحوزة سائق قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 285 أسطوانة غاز بحوزة سائق قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية ضبط 285 أسطوانة غاز بحوزة سائق قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية
ألقت مباحث بالقليوبية، القبض على مجموعة من السريحة الذين يقومون بالحصول على كميات كبيرة من أنابيب الغاز من المستودعات بالمخالفة، وبيعها فى السوق السوداء، حيث تم ضبط سعيد ا. ح. قائد السيارة رقم أ ر د 926 لحيازته وتجميعه أسطوانات غاز صغيرة الحجم استخدام منزلى بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء.

وبتفتيش السيارة عثر على عدد (285) أسطوانة بوتاجاز استخدام منزلى، وطارق م. ط. بائع أسطوانات غاز ببنها لحيازته وتجميعه أسطوانات بوتاجاز داخل مخزن بقرية الشموت، وتم ضبط 10 أسطوانات كبيرة الحجم مخصصة للأنشطة التجارية بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء، وصبحى ه. أ . بائع أسطوانات غاز بقرية ميت العطار مركز بنها لبيعه أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه.

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مصر 365

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