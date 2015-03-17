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ضبط 7 متهمين في مشاجرة قبيلتي المناعية وبني هلال بأسوان

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ضبط 7 متهمين في مشاجرة قبيلتي المناعية وبني هلال بأسوان ضبط 7 متهمين في مشاجرة قبيلتي المناعية وبني هلال بأسوان

اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان برئاسة الرائد أحمد خلف الله، من ضبط 7 متهمين في واقعة الاشتباكاتبين قبيلتى المناعية وبني هلال.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى، إخطارًا من مدير المباحث العميد أسعد الذكير، بتمكن حملة أمنية، برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس المباحث وضباط وحدة مباحث قسم أول، من ضبط طرفي المشاجرة بين المناعية وبنى هلال، حيث تم ضبط كل من «هيثم. أ. م» 21 سنة، عاطل، و«هانى. م. م» 34 سنة، عاطل، و«محمود. م. م» 29 سنة، عامل، و«حسن. ف. ع» 22 سنة، عاطل، ومقيمين بالشيخ هارون، من قبيلة المناعية. كما تم ضبط «عبدالنبى. ع. ن» 27 سنة، عاطل، ومقيم مطلع المحمودية، و«عبدالعزيز. ن» 67 سنة، ومقيم بخور المحمودية وبحوزته فرد خرطوش، و«شعبان محمد نجار» 47 سنة، عاطل، ومقيم بالشيخ هارون من قبيلة بني هلال.

وكانت قد وقعت اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين كل من أبناء قبيلة بنى هلال والمناعية مساء الأحد الماضى، بسبب تجدد خلافات ثأرية قديمة بين الطرفين أسفرت عن إصابة شخصين، وتمكنت القيادات الأمنية من احتواء الموقف.

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