أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توافد الزائرين على دير الأنبا بيشوى فى ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

Google+ Print
توافد الزائرين على دير الأنبا بيشوى فى ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث توافد الزائرين على دير الأنبا بيشوى فى ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث
بدأ صباح اليوم الثلاثاء، توافد المئات من الزائرين الأقباط والمسلمين، على مزار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الثالثة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ويترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الثالثة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس ورهبان أديرة وادى النطرون.

ويذكر أن البابا شنودة الثالث، توفى فى 17 مارس عام 2012 عن عمر ناهر 89 عامًا، خدم الكنيسة راهبًا بدير السريان، وُسيم أسقف للتعليم حال إنشائها، وكان سكرتيرًا للراحل البابا كيرلس السادس، وجلس على البطريركية فى عام 1971، وأطلق عليه محبوه بـ"معلم الأجيال، وبابا العرب، وحبيب الملايين".


>أول رسالة علمية حول المضامين التربوية فى فكر البابا شنودة بجامعة بنها

صدور الطبعة الثالثة "الأسطورة البابا شنودة الثالث"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365