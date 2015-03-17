توافد الزائرين على دير الأنبا بيشوى فى ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، توافد المئات من الزائرين الأقباط والمسلمين، على مزار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الثالثة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ويترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الثالثة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس ورهبان أديرة وادى النطرون.

ويذكر أن البابا شنودة الثالث، توفى فى 17 مارس عام 2012 عن عمر ناهر 89 عامًا، خدم الكنيسة راهبًا بدير السريان، وُسيم أسقف للتعليم حال إنشائها، وكان سكرتيرًا للراحل البابا كيرلس السادس، وجلس على البطريركية فى عام 1971، وأطلق عليه محبوه بـ"معلم الأجيال، وبابا العرب، وحبيب الملايين".

أول رسالة علمية حول المضامين التربوية فى فكر البابا شنودة بجامعة بنها

صدور الطبعة الثالثة "الأسطورة البابا شنودة الثالث"