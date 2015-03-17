الخارجية:تصريحات كيرى الأخيرة تعكس رغبة أمريكا فى تطوير علاقاتها مع مصر

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى، تعكس الرغبة فى تطوير العلاقات بما يخدم مصالح مصر والولايات المتحدة.

كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قال فى كلمته خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إن واشنطن تحترم نظم المعونة الأمريكية، وأنه يتوقع قرارا قريبا جدا بشأن المساعدات المعلقة لمصر، مضيفا أن الولايات المتحدة تقدم ٢٠٪ من الاستثمار المباشر فى مصر ويمثل ٢.٢ مليار دولار وتسعى لخلق فرص عمل جديدة.

وشدد سامح شكرى وزير الخارجية، خلال مقابلة أجراها مع شبكة سى إن إن الأمريكية أمس الاثنين، على خطورة الأوضاع الراهنة فى المنطقة فى ضوء تنامى ظاهرة الإرهاب، موضحا ضرورة "تكاتف جهود المجتمع الدولى للتحرك الفورى لمواجهة تلك الظاهرة، والتى عانت منها مصر بشكل مباشر إثر عملية الذبح الوحشية التى تعرض لها أبناء الوطن فى ليبيا مؤخراً".

وأضاف سامح شكرى وزير الخارجية، أن "مصر فى انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن حول مشروع القرار العربى الذى تم تقديمه حول ليبيا".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار وزير الخارجية إلى أهمية اللقاء الرباعى الأخير الذى استضافه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتناول مستقبل المسار الفلسطينى واستئناف مفاوضات السلام، استنادا إلى الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلاً عما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل للدولتين.

كان عبد الفتاح السيسى عقد لقاء رباعيا -الجمعة الماضية على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ- مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس، لبحث القضية الفلسطينية.

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