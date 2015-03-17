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محافظة القاهرة: إجراءات مشددة لمنع وقوف السيارات بشارع عبد الخالق ثروت

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محافظة القاهرة: إجراءات مشددة لمنع وقوف السيارات بشارع عبد الخالق ثروت محافظة القاهرة: إجراءات مشددة لمنع وقوف السيارات بشارع عبد الخالق ثروت
أكد اللواء طارق الجميل رئيس الإدارة العامة للمرافق بمحافظة القاهرة، استمرار حظر وقوف السيارات بشارع عبد الخالق ثروت بعد استكمال تركيب التجهيزات واللافتات والعلامات الإرشادية اللازمة، لافتا إلى أن منطقة وسط البلد ستشهد إجراءات مشددة لمنع وقوف السيارات.

وأكد اللواء طارق الجميل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ذلك فى إطار خطة محافظة القاهرة التدريجية لمنع الانتظار بالشوارع الرئيسية بمنطقة وسط المدينة للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية وإعادة قلب العاصمة لرونقها.

وأضاف اللواء الجميل أنه سيتم امتداد حظر وقوف السيارات فى الشارع حتى شارع الجمهورية بعد حظر وقوف السيارات فى شارع قصر العينى وشارع قصر النيل وشارع عبد الخالق ثروت وعدلى ورشدى ومحمد فريد.

وأوضح اللواء طارق الجميل أنه سيتم فتح كل الجراجات بالبساتين ومراجعتها.


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