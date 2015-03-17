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المتطوعون التركمان يحررون قريتين من سيطرة داعش جنوبى كركوك بالعراق

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المتطوعون التركمان يحررون قريتين من سيطرة داعش جنوبى كركوك بالعراق المتطوعون التركمان يحررون قريتين من سيطرة داعش جنوبى كركوك بالعراق

>صرح مسئول فى قوات متطوعى الحشد الشعبى التركمانى اليوم الثلاثاء، ان قوات الحشد الشعبى تمكنت من تطهير قريتين من سيطرة تنظيم (داعش) فى مناطق جنوبى مدينة كركوك 250 كم شمالى بغداد.

وقال يلماز شهباز النجار المشرف على اللواء 16 من قوات الحشد الشعبى التركمانى المتمركزة جنوبى كركوك فى تصريح صحفى إن "ابطال الحشد الشعبى التركمانى تمكنوا الليلة من تحرير قريتى الجديدة الكبرى والصغرى المتاخمتين لقرية بشير التركمانية جنوبى كركوك وتمكنوا من فك الحصار عن قرية بشير وقتل خمسة من عناصر داعش دون ان يكن هنالك اى صابة فى صفوف المتطوعين".

واضاف" منذ انطلاق العملية قبل ثلاثة ايام حتى الان قدمنا قرابة 75 قتيلا وجريحا من الحشد الشعبى بينهم تسعة شهداء لكننا بشكل مؤكد قتلنا 55 من داعش واصبنا اكثر من 100 اخرين".

وأوضح " ان عملية احكام السيطرة على مداخل قرية بشير مستمرة فهى تحت قبضة قواتنا. وتمكنا منذ انطلاق العملية حتى الان من تدمير قدرة تنظيم داعش على استهداف القوات بمناطق التماس او اطلاق قذائف على ناحية تازه جنوبى كركوك ".

وذكر ان "التأخير فى اقتحام قرية بشير التركمانية وتحريرها من داعش بسبب كثرة الالغام والدور المفخخة ووجود انتحاريين وسط القرية ونحن نعمل على معالجتها لكى نضمن الدخول دون خسائر ".
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