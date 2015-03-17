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قوات إسرائيلية تستهدف مزارعى غزة وتعتقل شخصين وسط القطاع

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قوات إسرائيلية تستهدف مزارعى غزة وتعتقل شخصين وسط القطاع قوات إسرائيلية تستهدف مزارعى غزة وتعتقل شخصين وسط القطاع
استهدفت قوات إسرائيلية على الشريط الحدودى شرق مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء منازل المواطنين وأراضى المزارعين شرق حيى الشجاعية والزيتون ومنطقة جحر الديك بوابل من النيران.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية المقامة على الشريط الحدودى وفى الآليات العسكرية شرق المدينة أطلقوا النار صوب منازل المواطنين وأراضى المزارعين شرق حيى الشجاعية والزيتون شرق المدينة، ومنطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة ، ما أدى إلى حدوث أضرار فى ممتلكات المواطنين ، واضطرر المزارعون لترك أراضيهم والعودة إلى منازلهم خشية الإصابة برصاص الاحتلال.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم شخصين قرب الشريط الحدودى شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة، ونقلت عن شهود عيان أن الشخصين حاولا التسلل إلى داخل أراضى عام 48 بهدف العمل ، إلا أن جنود الاحتلال قاموا باعتقالهما.

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