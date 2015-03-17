أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بورسعيد يتفقد منظومة النظافة بحى الضواحى

Google+ Print
محافظ بورسعيد يتفقد منظومة النظافة بحى الضواحى محافظ بورسعيد يتفقد منظومة النظافة بحى الضواحى
تفقد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد أمس الاثنين، العديد من المناطق بحى الضواحى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة ومتابعة أعمال النظافة ومشاكل الصرف الصحى فى بعض المناطق .

ومن خلال الجولة أصدر المحافظ توجيهاته إلى سعيد شلبى رئيس حى الضواحى التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارى لرفع كفاءة منطقة السيدة نفيسة .

كما التقى المحافظ بعمال النظافة، وأكد لهم أن نجاح منظومة النظافة مرهون على المجهود المبذول من واقع إيمانهم بقيمة العمل الحضارى الذى يعيد الوجه الجميل للشوارع والميادين بكافة الأحياء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365