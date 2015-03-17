محافظ بورسعيد يتفقد منظومة النظافة بحى الضواحى

تفقد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد أمس الاثنين، العديد من المناطق بحى الضواحى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة ومتابعة أعمال النظافة ومشاكل الصرف الصحى فى بعض المناطق .

ومن خلال الجولة أصدر المحافظ توجيهاته إلى سعيد شلبى رئيس حى الضواحى التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارى لرفع كفاءة منطقة السيدة نفيسة .

كما التقى المحافظ بعمال النظافة، وأكد لهم أن نجاح منظومة النظافة مرهون على المجهود المبذول من واقع إيمانهم بقيمة العمل الحضارى الذى يعيد الوجه الجميل للشوارع والميادين بكافة الأحياء .