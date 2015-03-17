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إحباط محاولة تهريب 5500 رغيف مدعم إلى السوق السوداء بدمياط

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شن قسم مباحث بمديرية أمن دمياط أمس، حملة تموينية ضد المتلاعبين بالبطاقات التموينية ومهربى السلع المدعمة.

أسفرت الحملة عن ضـبط السيارة رقم ع ر ب 3475 محملة 5500 رغيف خبز بلدى مدعم قيادة بلال محمد .ص سن 36 سائق وبرفقته محمود فوزى .ش سن 40 عاطل ومقيمان بدائرة مركز المحلة / الغربية، وضبط بحوزتهما 354 بطاقة تموينية ومبلغ مالى قدره 635 جنيها، وذلك أثناء تواجدها بشارع الشبطانى دائرة قسم أول دمياط.

وبسؤالهما قررا أنهما قاما بشراء الخبز بالبطاقات المضبوطة بحوزتهم من المخابز بدائرة المحافظة بقصد إعادة بيعه بمحل إقامتهما بأزيد من السعر والاستفادة بفروق الدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2273 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015م، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

المتهمان بحوزتهما بطاقات التموين- 2015-03 - اليوم السابع
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المتهمان بحوزتهما بطاقات التموين

السيارة المضبوطة بالخبز- 2015-03 - اليوم السابع
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السيارة المضبوطة بالخبز

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مصر 365

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