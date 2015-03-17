ميناء دمياط يستقبل 64 ألفا و690 طن أقماح

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل حتى الآن 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وغادر الميناء 2 سفينة حاويات، و2 سفينة بضائع عامة، ورصيد صومعة الحبوب والغلال بلغ اليوم (111107) أطنان قمح .

وأشار ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط فى بيان، أن ميناء دمياط استقبل السفينة ANTWERPMAX محملة بكمية 64690 طن ذرة .وبذلك يصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، وبالمخطاف الخارجى للميناء 6 سفن فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

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