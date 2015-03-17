محافظ المنوفية لشباب المحافظة: المشاركة المجتمعية دعامة رئيسية للتنمية

التقى الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أمس، وفودا من شباب مراكز الباجور والشهداء ومنوف وقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم.

وقال محافظ المنوفية، خلال اللقاء الذى شهده اللواء أسامة فرج السكرتير العام، وعبد الله الشيخ رئيس مركز ومدينة الباجور، إن مكتبه مفتوح للجميع، وإن السلطة التنفيذية لن تستطيع قيادة دفة الرخاء والتنمية وحدها إنما المواطن هو الدعامة الرئيسية لعملية التنمية، وإن المشاركة المجتمعية فى علاقتها بالسلطة التنفيذية هى بمثابة العقل والجسم.

وأصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، عدة قرارات خلال اللقاء؛ من أهمها تشكيل لجنة من متخصصين لمعاينة مبنى مرور الباجور ورفع تقرير عن حالته، جاء القرار استجابة لشكوى الأهالى من عدم صلاحية المبنى، كما أمر بإدراج موضوع تخصيص قطعة أرض بكفر الباجور لإنشاء وحدة صحية بقرية كفر الباجور ضمن أعمال المجلس التنفيذى القادم.

كما وجه عبد الباسط تعليماته بتوفير أماكن إقامة بديلة للأسر المستحقة من قاطنى عمارة مساكن الإيواء بالباجور لحين الانتهاء من أعمال بناء عمارة الإيواء بقرية كفر جروان على أن يتم تحديد المستحقين، بحيث لا يكون لدى الأسرة أى مكان إقامة بديل وطبقا للقوانين وللوائح المنظمة لذلك، حيث تضرر بعض من ممثلى أهالى الباجور من تهالك عمارة الإيواء الحالية مما يمثل خطورة على السكان.

ووعد المحافظ بدراسة باقى الطلبات وإيجاد حلول فى القانون كان من بين تلك المطالب رصف طريق بير شمس الغنامية وتفقد بعض القرى ومتابعة الوحدات الصحية ببعض قرى المركز على غرار ما عهده أهالى المنوفية من زيارات مفاجئة منذ توليه المسئولية.

كما وعد أيضا بدراسة المقترحات المقدمة من وفد شباب مركز الشهداء لحل مشكلة التكدس المرورى بمدينة الشهداء وإيجاد مسارات بديلة تحدث انفراجة مرورية، توفير مكان خاص للمسرح والأنشطة التعليمية لمدرسة الشهداء بنات الابتدائية وتفعيل لجنة تظلمات الأراضى التابعة لمجلس المدينة.