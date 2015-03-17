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مزيج الحليب والثوم أقوى علاج طبيعى لآلام "عرق النسا"

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مزيج الحليب والثوم أقوى علاج طبيعى لآلام "عرق النسا" مزيج الحليب والثوم أقوى علاج طبيعى لآلام "عرق النسا"

• عرق النسا يصيب الرجال والنساء


>عرق النَّسا أو كما يطلق عليه طبياً باسم "ألم العصب الوركى"، هو مرض يظنه البعض أنه مرتبط بالنساء فقط، ولكن هذا المفهوم ليس صحيحاً، حيث أن مرض عرق النسا يصيب كلاً من الرجال والنساء على حد سواء.

وكشف الموقع العالمى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، أن مزيج الحليب والثوم على الرغم من أنه فعال ضد الديدان، ويستخدم فى إعداد الحقن الشرجية، لكنه أيضاً علاج فعال لآلام عرق النسا المؤرقة.

• كيفية إعداد مزيج الحليب والثوم لعلاج عرق النسا


>إعداد مزيج الحليب والثوم
>فى البداية، يتم سحق الثوم، ووضعه مع الحليب الخام ثم يتم شرابه.

وأوضح الخبراء عبر التقرير الطبى، أن هناك بعض الناس يفضلون طهى الثوم فى الحليب للحصول على تأثير أقوى، وللحصول على أفضل نتائج ينبغى أن يُشرب ما لا يقل عن 200 مل من مزيج الحليب والثوم يومياً.

ونتائج شرب مزيج الثوم يومياً فى علاج آلام عرق النسا تظهر بعد مرور 14 يومًا من تناوله، وفقاً للخبراء.

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