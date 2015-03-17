مواطن يطالب شركة طيران في الوادي الجديد بتعويض بسبب تأخر طائرته

تقدم مواطن بمحافظة الوادي الجديد، يحمل الجنسية الأمريكية، بتحرير محضر رسمي مطالبًا فيه بتعويض مالي قدره 15 ألف جنيه من إحدى شركات الطيران والرحلات الجوية والخاصة بالنقل الجوي للوادي الجديد.

وتلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بقيام محمد . ع . ع . ز 50 سنة تاجر ومقيم مدينة الخارجة ويحمل الجنسية الأمريكية، بتحرير المحضر رقم 885 إداري مركز شرطة الخارجة لسنة ،2015 عن تضرره من شركة الخدمات البترولية للنقل الجوي بسبب تأخر موعد إقلاع الطائرة لرحلة الخارجة – القاهرة عن موعدها الأساسي، والمسجل في تذكرة السفر لمدة ساعة و35 دقيقة ،حيث مقرر للرحلة الانطلاق إلى محافظة القاهرة في الساعة 4 عصراً وانطلقت الساعة 5,35 عصر أمس.

كشف محضر الواقعة، اتهام التاجر لشركة الطيران بالتسبب في فرض رسوم اضافية علي تذكرته الخاصة بسفره من القاهرة الي الولايات المتحدة الامريكية عن طريق دولة قطر بحوالي 15000 دولار علي قيمة التذكرة الخاصة بالسفر لأمريكا، مطالبًا بالتعويض المادي من المتسبب عن تأخير موعد اقلاع الطائرة من مدينة الخارجة لمدة 95 دقيقة كاملة تم تحرير المحضر اللازم للواقعة ،وتمت إحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.