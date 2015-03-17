موقع "Health" الطبى: تعرف على فوائد الزنجبيل والحالات الممنوعة من تناوله

• فوائد تناول الزنجبيل

على الرغم من أننا نسمع ونقرأ عن الفوائد الصحية للزنجبيل، لكن هناك بعض الحالات التى تحتاج إلى تجنب تناوله.

ووفقاً للموقع الطبى العالمى الطبى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية فإن الزنجبيل من ضمن التوابل المذهلة التى تساعد على الشفاء من أمراض عدة، حيث إنه يخفف من أعراض التهاب المفاصل، ويقوى جهاز المناعة، ويعالج الغثيان، والبواسير، والتشنجات، والصداع النصفى، والسعال، والإسهال، والتجشؤ، والإمساك.

• فوائد أخرى لتناول الزنجبيل

وإضافة إلى ذلك فإن الزنجبيل يحسن الدورة الدموية ويمنع حدوث أورام الدم ومشاكل القلب، وتشنجات الحيض، ويقلل من مستوى السكر فى الدم، ومستوى الكولسترول فى الدم، ويمنع نمو الخلايا السرطانية، ويساعد على التخلص من السموم الموجودة بالجسم.

• أضرار تناول الزنجبيل لبعض الحالات

ووفقاً للخبراء، فإن الزنجبيل يسمى بالعلاج العالمى لأن له آثار وقائية للعديد من المشاكل الصحية، حتى تلك الأكثر صعوبة وخطورة، نظرا لخواصه المطهرة، لكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه ليس جيدا لكل شخص، فإنه ضار لمثل هذه الحالات:

1- الحمل

الزنجبيل محفز قوى جداً للولادة المبكرة، وهذا هو السبب فى أن المرأة الحامل يجب تتجنب الزنجبيل، خاصة فى الأسابيع الأخيرة من الحمل.

2- الأشخاص الذين يريدون كسب المزيد من الوزن

الزنجبيل هو معالج حقيقى للأشخاص الذين يرغبون فى فقدان الوزن، ومع ذلك، فإنه ليس جيداً بالنسبة للأشخاص الذين يريدون زيادة أوزانهم، فهو يقلل الشهية ويساعد على تحفيز عملية ذوبان الدهون.

كما يحفز الزنجبيل الدورة الدموية، وهو أمر جيد بشكل عام، لكن ليس جيدا للأشخاص الذين يعانون من المشاكل فى الدم، مثل الهيموفيليا.

3- مرضى السكرى والضغط

فى حال أخذ أدوية تنظيم ضغط الدم أو مرض السكرى، يجب عدم أكل الزنجبيل.

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