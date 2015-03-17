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دراسة إنجليزية: عوادم الديزل تؤثر على أعصاب الرئة وتسبب الربو وضيق التنفس

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دراسة إنجليزية: عوادم الديزل تؤثر على أعصاب الرئة وتسبب الربو وضيق التنفس دراسة إنجليزية: عوادم الديزل تؤثر على أعصاب الرئة وتسبب الربو وضيق التنفس
أثبتت العديد من الدراسات ارتباط تلوث الهواء بمشاكل الرئة، ومشاكل الصحة العامة بصورة عامة، لكن هذه هى الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف العلاقة بين التعرض لعوادم وقود الديزل، والإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وضيق النفس.

عوادم الديزل تثير أعصاب الرئة

وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن الدراسة التى قادها باحثون من المعهد الوطنى للقلب والرئتين التابع لجامعة إمبريال كوليدج لندن فى المملكة المتحدة، تكشف أن عوادم وقود الديزل تسبب مشاكل الأمراض التنفسى وضيق النفس، وقد يصل الأمر لفشل الرئتين، وذلك عن طريق التأثير على الأعصاب داخل الرئة بشكل يعطل عمل الرئة بصورة جيدة.

الهواء ملئ بالملوثات أخطرها نواتج الاحتراق

قاد الدراسة بروفيسور ريان روبنسون الباحث بالمعهد الوطنى للقلب والرئتين التابع لجامعة إمبريال كوليدج، الذى يؤكد ضرورة استنشاق الهواء النقى، حفاظا على الصحة العامة، ويؤكد أن الهواء الذى نستنشقه ملئ بالملوثات ومنها الأتربة والجسيمات العالقة فى الهواء وخليط معقد من الغازات، ومن أخطرها عوادم الديزل التى ترتبط بالآثار الصحية المدمرة، حيث إن حجمها صغير جدا يصل إلى 20 نانومتر ويمكن أن تدخل إلى مناطق حيوية فى الرئة.

عوادم الديزل تسبب الربو وضيق التنفس

ويضيف روبنسون إنه عند وصول هذه الجزيئات إلى مناطق عميقة فى الرئة فإنها تصل إلى النهابات العصبية فى الرئة، وتسبب مشاكل تنفسية، كأن تسبب انقباض الشعب الهوائية محدثة أعراض تشبه الربو، أو أن تستثير النهايات العصبية فتسبب السعال المستمر.

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