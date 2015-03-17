علاج جديد للصدفية بالأجسام المضادة البشرية

استخدام الأجسام المضادة البشرية كعلاج للمرض

الأجسام المضادة تستهدف بروتين معين فى الجسم

مرض الصدفية ليس مشكلة جلدية فقط كما يعلم الكثيرون، لكنه مرض يصيب أعضاءً أخرى فى الجسد، حيث أنه أحد أمراض المناعة الذاتية، لكن أشهر وأكثر الأعراض ظهورًا يكون على الجلد، وتعتبر أحد الأمراض المزمنة التى لا شفاء منها حتى الآن، فقط يمكن التخفيف من حدة الأعراض والمرض.>لكن وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى، فإن دراسة جديدة من جامعة روكفلر و7 مراكز بحثية أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، تكشف أنه بالفعل نجح الباحثون فى استخدام الأجسام المضادة البشرية فى التقليل من أعراض المرض، وتحسين حالة المرضى.>يذكر الموقع أن الخبراء أجروا اختباراتهم على 31 من المرضى، عن طريق حقنهم بأجسام مضادة بشرية تستهدف بروتينًا معينًا يدعى "انترلوكين 23"، وهو أحد البروتينات التى يعتقد الباحثون تورطه فى الإصابة بالصدفية، وبهذا يختلف العلاج الجديدة عن وسائل العلاج المستخدمة حاليًا، والتى تعمل باستخدام مثبطات المناعة، وأظهرت الطريقة الجديدة فى العلاج تحسنًا رهيبًا فى الأعراض يصل إلى 80%.

مما يذكر أن الطريقة الجديدة فى العلاج جاءت كنتيجة لسلسة من الأبحاث الطبية بدأت منذ عام 2004، وكانت تعمل على اكتشاف البروتينات المتورطة فى إصابة الجسم بالصدفية، التى يعتبرها الأطباء أحد أمراض المناعة الذاتية التى تحدث بسبب إنتاج الجسم لأجسام مضادة لتدمير أنسجته الخاصة كالجلد.

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