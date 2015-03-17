أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج جديد للصدفية بالأجسام المضادة البشرية

Google+ Print
علاج جديد للصدفية بالأجسام المضادة البشرية علاج جديد للصدفية بالأجسام المضادة البشرية
مرض الصدفية ليس مشكلة جلدية فقط كما يعلم الكثيرون، لكنه مرض يصيب أعضاءً أخرى فى الجسد، حيث أنه أحد أمراض المناعة الذاتية، لكن أشهر وأكثر الأعراض ظهورًا يكون على الجلد، وتعتبر أحد الأمراض المزمنة التى لا شفاء منها حتى الآن، فقط يمكن التخفيف من حدة الأعراض والمرض.

استخدام الأجسام المضادة البشرية كعلاج للمرض


>لكن وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى، فإن دراسة جديدة من جامعة روكفلر و7 مراكز بحثية أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، تكشف أنه بالفعل نجح الباحثون فى استخدام الأجسام المضادة البشرية فى التقليل من أعراض المرض، وتحسين حالة المرضى.

الأجسام المضادة تستهدف بروتين معين فى الجسم


>يذكر الموقع أن الخبراء أجروا اختباراتهم على 31 من المرضى، عن طريق حقنهم بأجسام مضادة بشرية تستهدف بروتينًا معينًا يدعى "انترلوكين 23"، وهو أحد البروتينات التى يعتقد الباحثون تورطه فى الإصابة بالصدفية، وبهذا يختلف العلاج الجديدة عن وسائل العلاج المستخدمة حاليًا، والتى تعمل باستخدام مثبطات المناعة، وأظهرت الطريقة الجديدة فى العلاج تحسنًا رهيبًا فى الأعراض يصل إلى 80%.

مما يذكر أن الطريقة الجديدة فى العلاج جاءت كنتيجة لسلسة من الأبحاث الطبية بدأت منذ عام 2004، وكانت تعمل على اكتشاف البروتينات المتورطة فى إصابة الجسم بالصدفية، التى يعتبرها الأطباء أحد أمراض المناعة الذاتية التى تحدث بسبب إنتاج الجسم لأجسام مضادة لتدمير أنسجته الخاصة كالجلد.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى

health@youm7.com

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365