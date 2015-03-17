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شكري يتطرق إلى قمة شرم الشيخ الاقتصادية خلال حواره مع «سي إن إن»

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شكري يتطرق إلى قمة شرم الشيخ الاقتصادية خلال حواره مع «سي إن إن» شكري يتطرق إلى قمة شرم الشيخ الاقتصادية خلال حواره مع «سي إن إن»

سامح شكري

أجرى سامح شكري وزير الخارجية حوارًا تليفزيونيًا مع الإعلامية كريستيان أمانبور، كبيرة المذيعين بشبكة سي إن إن الأمريكية، حيث تطرق خلال الحوار إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بمدينة شرم الشيخ، وأهميته بالنسبة لصورة وما تمخض عنه من نتائج هامة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال الحوار التلفزيوني أن المصرية تبذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة. ورداً على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية، أوضح شكري أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري تعكس الرغبة في الدفع بمزيد من تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول الوزير شكري خلال الحوار مع مقدمة البرامج أمانبور الرؤية المصرية للعديد من القضايا الإقليمية والدولية المثارة وعلي رأسها قضية الإرهاب وأهمية التعامل معه في إطار شامل بما يسهم في نجاح الجهود الخاصة بمكافحته والقضاء علي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، فضلا عن تناول وجهة النظر المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا والعراق. وشدد شكري على خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب، موضحاً ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتحرك الفوري والفعال لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتي عانت منها مصر بشكل مباشر في ضوء عملية الذبح الوحشية التي تعرض لها أبناء الوطن في ليبيا مؤخراً، مضيفاًُ أن مصر في إنتظار ما سيسفر عنه إجتماع مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه حول ليبيا.

وفيما يتعلق بما سيسفر عنه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ومجموعة الـ 5+1، أوضح الوزير شكري أهمية أن يتم التوصل إلى إتفاق يتم بموجبه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

أضاف المتحدث أن الحديث التلفزيزني تطرق لتطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري أهمية اللقاء الرباعي الأخير الذي استضافه الرئيس عبد الفتاح لتناول مستقبل المسار الفلسطيني واستئناف مفاوضات السلام استنادا إلى الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلاً عن ما ستسفر عنه الانتخابات الاسرائيلية المقبلة مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل للدولتين بما يحقق للشعب الفلسطيني آماله وطموحاته.

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