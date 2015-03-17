محافظ المنوفية: نقل كابلات الضغط العالى بقرية صنفط خارج الكتلة السكنية

أعلن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عن البدء قريبا فى المرحلة الأولى لنقل كابلات الضغط العالى بقرية صنفط التابعة لمركز منوف خارج الكتلة السكنية بتكلفة 400 ألف جنيه.

وأشار المحافظ فى بيان صادر اليوم إلى ضرورة استغلال مقار الحزب الوطنى المنحل لأغراض تخدم المجتمع المحيط من مشروعات ملحة، ووعد بدراسة مشكلات المجمع التنموى والصرف الصحى وعمل نقطة إسعاف بقرية برهيم، والمجمع التنموى بقرية زاوية رزين وتشغيل محطة صرف كفر السنابسة وتوفير قطعة أرض لإنشاء مركز شباب بقرية هيت.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عن مجازاة المسئول عن إنارة طريق شنوان للمرة الثانية بخصم ثلاثة أيام من راتبه، نظرا لاستمرار سوء حالة إنارة الطريق، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لنتائج زياراته المفاجئة من خلال أجهزة المحافظة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

كما أصدر عبد الباسط تعليمات بتوفير كافة الإمكانيات لحملة "شنوان نظيفة" من خلال الوحدة المحلية بالقرية بهدف تشجيع الشباب وإعطائهم الفرصة لخدمة وطنهم، كما أمر بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومستودعات الغاز بالقرية.

ووعد بدراسة باقى الطلبات، وكان من بينها مشكلة الصرف الصحى بالقرية وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل القرية.

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