أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 64 محكوما عليهم و255 مخالفة مرورية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 64 محكوما عليهم و255 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 64 محكوما عليهم و255 مخالفة مرورية بشمال سيناء
نفذت مديرية أمن شمال سيناء خلال الساعات الماضية حملات أمنية موسعة بمختلف أنحاء المحافظة تحت إشراف اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، وخلالها ألقت القبض على عدد من المتهمين المحكومين غيابيا والمطلوبين أمنيا.

وأعلنت المديرية فى بيان أمنى لها عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط "م ع س"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين تزن حوالى 8 جرامات.

وتم ضبط 64 محكوما عليهم بينهم "ب ر م أ ب"، "م ح ب" وتم أيضا ضبط 22 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 27 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية بمبلغ 410 جنيهات، 3 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن "صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" بالمنطقة الجنوبية من فحص 46 حالة اشتباه خلال فحص السيارات المارة.

وتم تحرير 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية مواد غذائية مجهولة المصدر. وفى مجال الحملات المرورية، تم ضبط 255 مخالفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365