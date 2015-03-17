ضبط 64 محكوما عليهم و255 مخالفة مرورية بشمال سيناء

نفذت مديرية أمن شمال سيناء خلال الساعات الماضية حملات أمنية موسعة بمختلف أنحاء المحافظة تحت إشراف اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، وخلالها ألقت القبض على عدد من المتهمين المحكومين غيابيا والمطلوبين أمنيا.

وأعلنت المديرية فى بيان أمنى لها عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط "م ع س"، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين تزن حوالى 8 جرامات.

وتم ضبط 64 محكوما عليهم بينهم "ب ر م أ ب"، "م ح ب" وتم أيضا ضبط 22 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 27 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية بمبلغ 410 جنيهات، 3 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن "صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" بالمنطقة الجنوبية من فحص 46 حالة اشتباه خلال فحص السيارات المارة.

وتم تحرير 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية مواد غذائية مجهولة المصدر. وفى مجال الحملات المرورية، تم ضبط 255 مخالفة.