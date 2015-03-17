قوات الشرطة تُدّمر 3 مزارع مخدرات بوسط سيناء

دمرت قوات مديرية أمن شمال سيناء خلال الساعات الماضية 3 مزارع مخدرات بوسط سيناء، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أنه تم توجيه حمله أمنيه بمناطق (وادى الرواق، ووادى ابو روثة، وطويل الحامض، وبئر 5)، دائرة قسم شرطة نخل، شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل والقوات المسلحة.

وأسفرت الحملة بمنطقة وادى الرواق عن القبض على المحكوم عليه "ى م م س" وفى منطقة وادى أبو روثة تم تدمير عدد (3) مزارع بمساحة 2 فدان منزرعة بنبات الخشخاش المخدر المثمر والمجهز للحصاد، وضبط عدد (75) كجم بذور لنبات الخشخاش المخدر، وضبط عدد (75) كجم بذور لنبات القنب الهندى المخدر.

وفى منطقتى بئر 5 وطويل الحامض تم ضبط عدد (2) بندقية خرطوش، و(36) طلقه نارية أعيرة مختلفة، وعدد (1) خزينة آلى، و(2) نظارة ميدان، و(2) دراجة نارية، و(2) هوائى إشارة، و(5) هاتف محمول، و(2) وحدة حفظ ذاكرة رقمية (فلاشة، وعدد (1) سلاح أبيض (خنجر)، وعدد (2) لوحة معدنية تحمل أرقام المملكة العربية السعودية.

كما تم القبض على (3) أفراد بنوع الاشتباه وهم "ح س س س"، "إ ح ع ج"، "أ س ح م "، وجار فحصهم أمنيا.



>مزرعة مخدرات تم ضبطها



>جانب من مساحات صحراوية مزروعة بالمخدرات



>قوات الشرطة اثناء ضبط مزرعة مخدرات بسيناء



>لوحات سيارات تحمل أرقام سعودية مضبوطة.

>