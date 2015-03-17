أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"منير عبد النور" يفتتح برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى الصناعة اليوم

Google+ Print
"منير عبد النور" يفتتح برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى الصناعة اليوم "منير عبد النور" يفتتح برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى الصناعة اليوم
يفتتح اليوم الثلاثاء، منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ولى يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج "استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى الصناعة".

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع السبت الماضى مع كل من رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس الشركة الحكومية للطاقة النووية الروسى، ورئيس مجلس إدارة شركة إديسون الإيطالية، وذلك على هامش جلسات مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري - المستقبل" الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ .

وأشاد لى يونج رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنجاح مصر في تنظيم المؤتمر الاقتصادى وخروجه بهذه الصورة المشرفة، وأكد استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في تحقيق برامجها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر