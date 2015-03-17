"منير عبد النور" يفتتح برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى الصناعة اليوم

يفتتح اليوم الثلاثاء، منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ولى يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج "استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى الصناعة".

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع السبت الماضى مع كل من رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس الشركة الحكومية للطاقة النووية الروسى، ورئيس مجلس إدارة شركة إديسون الإيطالية، وذلك على هامش جلسات مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل" الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ .

وأشاد لى يونج رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بنجاح مصر في تنظيم المؤتمر الاقتصادى وخروجه بهذه الصورة المشرفة، وأكد استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في تحقيق برامجها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.