أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"اتصال"تعقد دورة لتدريب 100 متخصصا على المهارات الإدارية لـ"الكول سنتر"

Google+ Print
"اتصال"تعقد دورة لتدريب 100 متخصصا على المهارات الإدارية لـ"الكول سنتر" "اتصال"تعقد دورة لتدريب 100 متخصصا على المهارات الإدارية لـ"الكول سنتر"
تعقد شعبة خدمات التعهيد ومراكز الاتصال بجمعية اتصال دورة تدريبية للمهارات الادارية للعاملين فى مراكز الاتصال "الكول سنترز" والتى تستمر حتى منتصف ابريل المقبل ، بهدف تدريب ١٠٠ موظفا من الشركات على المهارات الادارية لمراكز الاتصالات.

وقال حسن الشواربى رئيس شعبة مراكز الاتصال بالجمعية بأن "اتصال" قد تعاقدت مع شركة Trac On الهندية لتقديم الدورة التدريبية، مشيرا إلى ان التدريب المهارى يعتبر احد الادوات التى تتبناها الشعبة من خلال جمعية اتصال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وذلك لدعم صناعة التعهيد في .

وأشار الشواربي إلى ان هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجمعية على إطلاع الأعضاء على المستجدات التكنولوجية ووسائل التسويق لإجتذاب عملاء جدد خاصة في اطار توجه لزيادة حجم عائدات مصر من تصدير صناعة تكنولوجيا المعلومات و التعهيد، مشيرا الى ان وزارة الاتصالات تستهدف ان تصل هذه العائدات الى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر