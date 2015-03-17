"اتصال"تعقد دورة لتدريب 100 متخصصا على المهارات الإدارية لـ"الكول سنتر"

تعقد شعبة خدمات التعهيد ومراكز الاتصال بجمعية اتصال دورة تدريبية للمهارات الادارية للعاملين فى مراكز الاتصال "الكول سنترز" والتى تستمر حتى منتصف ابريل المقبل ، بهدف تدريب ١٠٠ موظفا من الشركات على المهارات الادارية لمراكز الاتصالات.

وقال حسن الشواربى رئيس شعبة مراكز الاتصال بالجمعية بأن "اتصال" قد تعاقدت مع شركة Trac On الهندية لتقديم الدورة التدريبية، مشيرا إلى ان التدريب المهارى يعتبر احد الادوات التى تتبناها الشعبة من خلال جمعية اتصال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وذلك لدعم صناعة التعهيد في مصر.

وأشار الشواربي إلى ان هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجمعية على إطلاع الأعضاء على المستجدات التكنولوجية ووسائل التسويق لإجتذاب عملاء جدد خاصة في اطار توجه الحكومة لزيادة حجم عائدات مصر من تصدير صناعة تكنولوجيا المعلومات و التعهيد، مشيرا الى ان وزارة الاتصالات تستهدف ان تصل هذه العائدات الى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.