اليوم..اجتماع لجنة تعــداد السكــان لبحث مؤشرات التجربة القبلية الثالثة

تعقد اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، اجتماعها الرابع لبحث أهم مؤشرات التجربة القبلية الثالثة، وكذلك تشكيل لجان التعداد بالمحافظات، ومناقشة المنهجية الجديدة لتنفيذ التعداد باستخدام "الإستمارة المطولة والمختصرة"، وذلك بمقر الجهاز المركــــزى للتعبئة العامــة والإحصاء اليوم الثــلاثاء.

ويشــارك فى أعمــال لجنـــــة التعداد العام للسكان ممثليـن رفيعـى المستــوى مــــن الــوزارات والجهـات المرتبطـــة بأعمــال التعــداد، ويهــدف تشكيلهــا إلى ضمــان تضافر جهــود كافــة الجهــات المعنية،واستغلال الإمكانيـــات المتاحــة لتحقيق أفضــل النتائج للتعـداد العــام.

يذكر أن اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، كانت قد تم تشكيلها بقــرار رئيــــس مجلس الوزراء رقـــم 684 لسنة 2014 برئاســــة اللواء عـــــادل لبيب وزيــر التنميــة المحلية.