أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

اليوم..اجتماع لجنة تعــداد السكــان لبحث مؤشرات التجربة القبلية الثالثة

Google+ Print
اليوم..اجتماع لجنة تعــداد السكــان لبحث مؤشرات التجربة القبلية الثالثة اليوم..اجتماع لجنة تعــداد السكــان لبحث مؤشرات التجربة القبلية الثالثة
تعقد اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، اجتماعها الرابع لبحث أهم مؤشرات التجربة القبلية الثالثة، وكذلك تشكيل لجان التعداد بالمحافظات، ومناقشة المنهجية الجديدة لتنفيذ التعداد باستخدام "الإستمارة المطولة والمختصرة"، وذلك بمقر الجهاز المركــــزى للتعبئة العامــة والإحصاء اليوم الثــلاثاء.

ويشــارك فى أعمــال لجنـــــة التعداد العام للسكان ممثليـن رفيعـى المستــوى مــــن الــوزارات والجهـات المرتبطـــة بأعمــال التعــداد، ويهــدف تشكيلهــا إلى ضمــان تضافر جهــود كافــة الجهــات المعنية،واستغلال الإمكانيـــات المتاحــة لتحقيق أفضــل النتائج للتعـداد العــام.

يذكر أن اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، كانت قد تم تشكيلها بقــرار رئيــــس مجلس الوزراء رقـــم 684 لسنة 2014 برئاســــة اللواء عـــــادل لبيب وزيــر التنميــة المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365