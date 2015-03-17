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ندوة عن تاريخ"التوعية البيئية"بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادى

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ندوة عن تاريخ"التوعية البيئية"بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادى ندوة عن تاريخ"التوعية البيئية"بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادى
نظمت جامعة جنوب الوادى بالاشتراك مع وزارة الدولة لشئون البيئة أمس الاثنين ندوة عن التوعية البيئية بكلية التربية النوعية ضمن فعاليات الأسبوع البيئى السابع الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من 14- 19 مارس الجارى.

حاضر فى الندوة الدكتور وائل محمد رضا، مدير وحدة الشباب بجهاز شئون البيئة، وتناول بالشرح تعريف كلمة البيئة التى تعنى كل ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية وأرض يعيش عليها يتأثر بها ويؤثر فيها.

كما استعرض الدكتور وائل محمد المراحل التاريخية للاهتمام بالبيئة عالمياً، حيث عقد أول مؤتمر دولى للاهتمام بالبيئة فى العصر الحديث فى السويد عام 1972م ومحلياً منذ إنشاء جهاز شئون البيئة عام 1982، ووضع قانون المحميات الطبيعية لحماية الحيوانات والطيور المعرضة لخطر الانقراض.

30 محمية طبيعية بمحافظات المختلفة
>وأضاف الدكتور وائل محمد أنه يوجد فى مصر 30 محمية طبيعية فى جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة وبورسعيد، إلاّ أنه تم إنشاء أول وزارة للبيئة عام 1997 واستحداث منصبى نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية لشئون البيئة بالجامعات.

وذكر الدكتور وائل محمد أهم أنواع التلوث البيئى، مثل تلوث الهواء والماء والغذاء والتلوث الإشعاعى والسمعى والبصرى.

حضر الندوة الدكتور أحمد على عثمان وكيل كلية التربية النوعية لشئون البيئة، والمهندس أيمن معوض منسق وحدة الشباب بالإدارة العامة للتشجير، والسيد أحمد عبده منسق وحدة الشباب بجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، وحشد كبير من طلاب الكلية.

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مصر 365

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