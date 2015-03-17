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إعلان السيطرة على حرائق هائلة هددت مدن في تشيلي

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إعلان السيطرة على حرائق هائلة هددت مدن في تشيلي إعلان السيطرة على حرائق هائلة هددت مدن في تشيلي

أرشيفية

تمت السيطرة أمس الاثنين على الحرائق الهائلة التي هددت مدينتين من أكبر المدن الساحلية في تشيلي، وألغت السلطات حالة الطوارئ في مدن فالبارايسو وفينا ديل مار بين مدن أخرى، حسبما ذكرت اذاعة «راديو كوبيراتيفا».

وقال رئيس خدمات الطوارئ في تشيلي، الأدميرال رونالد ماكنتاير، إنه لم يعد هناك خطر لانتقال النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وأمرت السلطات التشيلية يوم الجمعة باخلاء عدة مناطق حضرية في منطقة فالبارايسو، بعد اندلاع النيران في موقع التخلص من النفايات المعروف باسم لا بولفورا بالقرب من فالبارايسو، وتشتبه السلطات في ان الإهمال هو سبب الحريق وتحقق في القضية.

 

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