اليوم.. استئناف دعوى حل حزب «شفيق»

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال المحامى، التي تطالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية «حزب أحمد شفيق» باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربا من العدالة وغير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصرى وطنى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ثبت ارتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة ما جعله يفر خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.