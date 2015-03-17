فيديو.. إبراهيم عيسى: «هزمنا الإخوان ودوسنا عليهم» بنجاح المؤتمر الاقتصادي

قال الإعلامي ابراهيم عيسى، «لقد هزمنا الإخوان الخونة، والإرهابيين المتربصين، ودوسنا بـ(….)على هذه الجماعة الإرهابية خلال المؤتمر الاقتصادي، فهذا التهديد والإرهاب لم يفعل لمصر والمصريين أي شيء، بل حدث استنفار للقوة وللثقة والتحدي، وحدث لدينا إدراك لحجم المسؤولية، وكنا على قدرها، وصورة المؤتمر خرجت بشكل إيجابي جدا للعالم»، بحسب قوله.

وأضاف في برنامجه «25-30» على قناة «ON TV»، مساء الإثنين: «لقد قفز داخل كل المصريين بجميع طبقاتهم وطوائفهم فرح عظيم هائل، وفخر شديد ضخم بنجاح هذا المؤتمر الاقتصادي».

" frameborder="0">