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اليوم .. الأمير تشارلز يبدأ زيارة لواشنطن

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اليوم .. الأمير تشارلز يبدأ زيارة لواشنطن اليوم .. الأمير تشارلز يبدأ زيارة لواشنطن

يبدأ ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا اليوم الثلاثاء زيارة للعاصمة الامريكية واشنطن حيث من المقرر ان يستقبله الرئيس الأمريكي باراك اوباما بالبيت الابيض بعد غد الخميس.

ومن المقرر ان يزور الأمير تشارلز ” ماونت فيرنون” بفيرجينيا ، وهو المنزل التاريخي لجورج واشنطن أول رئيس أمريكي. كما يزور منزلا للعسكريين المتقاعدين وسيشارك في اٍحياء مكتبة الكونجرس للذكرى الـ800 للوثيقة العظمى المعروفة باسم ماجنا كارتا وهي الوثيقة البريطانية التي أرست مبدأ المساواة أمام القانون.

وسيعقد تشارلز – خلال الزيارة – بصفته رئيس لجنة حماية المحيطات اجتماعا فى واشنطن لجماعات الدفاع عن قضايا البيئة والشركات الأمريكية الكبرى لبحث سبل مواجهة تهديدات النفايات البحرية.

يذكر أن زيارة ولي عهد بريطانيا تأتي بعد ثلاثة أشهر من زيارة ابنه الامير وليام وزوجته كيت للولايات المتحدة.

أ ش أ

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