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الحب يجمع كريس إيفانز وليلي كولينز

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الإثنين 16-03-2015 23:27

يبدو أنّ مهرجان الأوسكار سيحمل دائماً ذكرى جميلة للثنائي Lily Collins و Chris Evans، إذ بدأت منذ فترة قصيرة علاقة عاطفيّة بين الممثل البالغ من العمر 33 عاماً والممثلة البالغة من العمر 25 عاماً، بعد أن التقيا للمرّة الأولى خلال احتفال مجلة "فانتي فير"، بعد توزيع جوائز الأوسكار في 22 شباط الماضي.

وأكد مصدر مقرّب منهما، أنهما يمضيان الكثير من الوقت المرح والجميل سوياً، برغم أن علاقتهما لم يمرّ عليها الكثير من الوقت.

واللافت أنّه في أوّل لقاء بينهما، كانت النجمة البريطانية Lily ترتدي فستاناً مميزاً من تصميم اللبناني زهير مراد، فيما كان Chris يتألق ببدلة من Gucci.

يُذكر أن Lily Collins سبق وواعدت من قبلُ الممثلين Zac Efron و Taylor Lautner، وكانت آخر علاقة لها مع Jamie Campbell Bower، في حين واعد Chris Evans عارضة الأزياء Gisele Bundchen والممثلة Jessica Biel إضافة إلى Minka Kelly.

 

 

 

 

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