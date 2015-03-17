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ياسمين رئيس تعيش علاقة حب مع أسر ياسين

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ياسمين رئيس تعيش علاقة حب مع أسر ياسين ياسمين رئيس تعيش علاقة حب مع أسر ياسين

الثلاثاء 17-03-2015 01:03

كشفت الممثلة المصرية ياسمين رئيس عن تفاصيل دورها في فيلم "من ضهر راجل" الذي يستمر تصويره حالياً، حيث تؤدي ياسمين رئيس دور فتاة تعيش في حارة شعبية، وتعاني من شخصية شقيقها البلطجي، بينما تعيش قصة حب مع شخص يبدو لا يشبه شقيقها أبداً، وهو شاب يهوى الملاكمة، إذ يقوم بتأدية دوره آسر ياسين.

وعن دورها في الفيلم قالت ياسمين: "أنا سعيدة جداً بدوري في فيلم "من ضهر راجل"، فمن خلاله أقدم تنويعه رومانسية شعبية مختلفة عن شخصيتي في فيلم "فتاة المصنع" التي نالت استحسان النقاد والجمهور، والفيلم كله مليء بالشخصيات التي تحمل تناقضات داخلية مثيرة وغير معتادة"، وأضافت: "قصة الحب التي أقدمها لن تسير بشكل سهل موضحةً إنها ستتزوج شخصاً غير الذي تحبه لتقع في مزيد من التناقضات".

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم "من ضهر راجل" الفنانين محمود حميدة، وشريف رمزي، وصبري فواز، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج الفيلم كريم السبكي.

 

 

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