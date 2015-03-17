أسماء المنور أول فنانة عربية تغني على مسرح برشلونة

تتواجد الفنانة المغربية أسماء المنور في برشلونة – إسبانيا، بعد أن تم اختيارها لتحيي حفلاً غنائياً في قاعة الأوبرا في المسرح العالمي " Del Liceu "، تكريماً للمرأة العربية والمغربية.

وأعربت أسماء في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" عن سعادتها وفخرها، لكونها أول فنانة عربية اختيرت للغناء على مسرح برشلونة، وشكرت إدارة المسرح، ومجلس الجالية المغربية في الخارج ومؤسسة إبن بطوطة.

فكتبت أسماء: "قمة السعادة والفخر كوني أول فنانة عربية تم اختيارها للغناء بهذا الصرح الثقافي العالمي . Le theatre Del liceu . تكريماً للمرأة العربية والمغربية في شهر المرأة عالمياً . ألف شكر لإدارة المسرح العالمي وللمجلس الأعلى للجالية المغربية وشكر خاص لمؤسسة ابن بطوطة باسبانيا".

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