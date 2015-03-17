"باركود" يجمع غسان مسعود وسوزان نجم الدين

بدأت في العاصمة السورية دمشق مؤخّراً عمليات تصوير البرنامج الفنّي "باركود 5,4,3,2"، على أن يتم استكمال عمليات التصوير لاحقاً في العاصمة اللبنانية بيروت.

البرنامج حواري تفاعلي وثائقي ويعدّ الأول من نوعه حول الوسط الفني والدراما التلفزيونية والمسرح والسينما في سوريا ولبنان، وفكرة البرنامج تعد الأولى من نوعها عربياً من حيث الطريقة والعرض والأفكار المطروحة.

وسيستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن مثل غسان مسعود، وسوزان نجم الدين، ومصطفى الخاني، إلى جانب استضافته لمنتجين ومخرجين وكُتّاب.

ومن المتوقّع عرض البرنامج في رمضان المقبل، وهو من إخراج حسام الرنتيسي.

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