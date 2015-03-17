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فؤاد عبد الواحد يطلق أغنية جديدة ويُسجل "دويتو" مع محمد عبده

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فؤاد عبد الواحد يطلق أغنية جديدة ويُسجل "دويتو" مع محمد عبده فؤاد عبد الواحد يطلق أغنية جديدة ويُسجل "دويتو" مع محمد عبده

الثلاثاء 17-03-2015 02:42

أطلق الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "يا راسم البسمة"، من كلمات الشاعرة الإماراتية أصايل وألحان الملحن البحر، وتوزيع العراقي زيد نديم، حيث بدأت الإذعات الخليجية والعربية بعرضها، بالتزامن مع إطلاقها في قناته الخاصة في موقع "اليوتيوب"، إذ عبّر عبد الواحد عن تفاؤله بها، وبأن الجمهور سيحبها، نظراً لِمَ فيها من أسلوب غنائي جميل وقريب من القلب.

وكان نجم مسابقة "نجم الخليج" سجّل أغنية خاصة بعنوان"زفة" بشكل دويتو مع فنان العرب محمد عبده لصالح أحد أفراح العائلات الكريمة في الإمارات، معبراً عن سعادته بتجدّد اللقاء مع هذا الهرم الكبير على كما حد وصف عبد الواحد، قائلاً: "يحمل هذا الإنسان المبدع على مر التاريخ تواضعاً كبيراً، رغم حجم نجوميته وأهميته في الأغنية الخليجة والعربية، وتشرفت بلقائه وتسجيل عمل غنائي خاص معه"، واضاف: "أفتخر به وبتعاوني معه، وبكلامه الجميل في حقي وحق صوتي، وهذا بحد ذاته أعتبره نجاحاً خاصاً ووساماً على صدري. وأنا سعيد جداً بهذا العمل الذي يتجدّد به الغناء معه مرّة أخرى، بعد أن قدّمت معه "دويتو" خلال مشاركتي في مسابقة "نجم الخليج" أمام الملايين من المشاهدين قبل عدة سنوات".

 

 

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