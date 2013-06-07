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بالصور| الأهالي يقطعون طريق الإبراهيمية - ديرب نجم احتجاجا على انقطاع الكهرباء

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بالصور| الأهالي يقطعون طريق الإبراهيمية - ديرب نجم احتجاجا على انقطاع الكهرباء بالصور| الأهالي يقطعون طريق الإبراهيمية - ديرب نجم احتجاجا على انقطاع الكهرباء

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 46 دقيقة

قطع منذ قليل، العشرات من أهالي مدينة الإبراهمية، طريق الإبراهمية ديرب نجم من أمام الكهرباء بالمدينة، وأشعلوا النيران فى عدد من إطارات السيارات، وذلك احتجاجا على الانقطاعات المتتالية للكهرباء، والتي وصلت لأكثر من 5 مرات في اليوم الواحد.

فيما قام 4 شباب، من جماعة الإخوان المسلمين، بمطالبة الأهالي بفتح الطريق، وأدى ذلك لوقوع مشادات بين الطرفين وتشابك بالأيدي.

ومن جانبهم، حاول بعض مسؤولي الكهرباء بالشبكة إقناع الأهالي بإنهم ليس لهم دخل في انقطاع الكهرباء، وأنهم ينفذون أوامر يتلقونها من الشركة الرئيسية وحسب.

وكان الأهالي، نظموا مسيرة عقب صلاة عصر اليوم انطلقت من أمام حي السوق، مرددين هتافات مناهضة للإخوان والتنديد بانقطاع الكهرباء.

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