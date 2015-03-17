"المستقبل اللبنانى": موقفنا لم يتغير من تورط حزب الله فى سوريا

أكد النائب اللبنانى سمير الجسر عضو كتلة تيار "المستقبل" أن موقف تياره من قضية تورط حزب الله فى سوريا وقضايا المنطقة ومن موضوع محور المقاومة، لم يتبدل".

وأعرب الجسر فى تصريح صحفى اليوم عن أمله ألا يكون رئيس كتلة حزب الله محمد رعد قد تسرع فى المواقف التى اطلقها تجاه الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله".

وقال إن هذا الحوار لم يتناول كل شيء بل تناول موضوعين أساسيين: موضوع الاحتقان السني-الشيعي، وموضوع انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف "أننا مع خلق المناخ الجيد لاستمرار الحوار لكن ليس من قبل طرف واحد بل يفترض ان يكون من الطرفين".

وتساءل: "هل ان الكلام الصادر عن مستشار الرئيس الإيرانى على يونسى وعن الحرس الثورى الايرانى يسهل الحوار؟ قال: "كان الأحرى بحزب الله ان يعلن عدم قبوله بمثل هذا الكلام، لكن السكوت عن موضوع الامبراطورية وعن ما يطلقه الحرس الثورى يعنى بطريقة غير مباشرة ان حزب الله موافق على هذا الكلام".

وختم تصريحه: "نحن جزء من قوى "14 آذار" ولو كان لدينا اعتراض على اى شيء تضمنته وثيقة إطلاق المجلس الوطنى لقوى 14 آذار لكنا اعترضنا عليه سلفا فما ورد فى الوثيقة ورد بمشاركتنا وحضورنا".

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