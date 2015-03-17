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"تموين الإسماعيلية": ضخ كميات إضافية من السولار لتلبية احتياجات المواطنين

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"تموين الإسماعيلية": ضخ كميات إضافية من السولار لتلبية احتياجات المواطنين "تموين الإسماعيلية": ضخ كميات إضافية من السولار لتلبية احتياجات المواطنين
تواصلت أزمة السولار فى بعض قطاعات محافظة الإسماعيلية خاصة فى القرى ومراكز التل الكبير وأبو صوير وفايد والقنطرة، نظرا لاحتياج المزارعين للسولار لاستخدامه فى إدارة الآلات الزراعية من ماكينات رى وجرارات زراعية، وأيضا سائقى سيارات النصف نقل والميكروباصات التى تعمل بالسولار.

وقال عدد من المزارعين إن الأزمة متواصلة ولا يجدون الكميات التى يحتاجونها، ما يضطرهم إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مطالبين بتوفير السولار ومتابعة المحطات التى تغلق أبوابها أمام المواطنين بحجة عدم وجود سولار، وكذلك المخابز التى تعمل بالسولار.

فيما طالب عدد من سائقى الميكروباص والسيارات النصف نقل العاملين على خطوط مراكز الإسماعيلية بتوفير السولار فى محطات تموين السيارات القريبة من الطرق الفرعية التى يعملون بها حتى لا يتزاحمون على محطات داخل المدينة.

ومن جهته أكد حسن الجاويش مدير عام والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم ضخ كميات إضافية من السولار فى عدد كبير من المحطات وانخفضت نسبة العجز من الحصة الأساسية للمحافظة إلى إقل من 10%، وهذا الأمر يعنى أن الكميات الموجودة بالمحطات تكفى للاستخدام اليومى.

وأشار جاويش إلى أن هناك لجان متابعة مشكلة من قبل الرقابة التموينية ومباحث التموين للمرور على محطات المراكز فى التل الكبير وفايد وأبو صوير والقنطرة لمتابعة بيع السولار وعدم إغلاق المحطات فى وجه المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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مصر 365

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