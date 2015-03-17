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بالفيديو.. وزير داخلية ليبيا: تركيا تمول الجماعات الإرهابية في درنة

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بالفيديو.. وزير داخلية ليبيا: تركيا تمول الجماعات الإرهابية في درنة بالفيديو.. وزير داخلية ليبيا: تركيا تمول الجماعات الإرهابية في درنة

قال العقيد أحمد بركة، وزير الداخلية الليبى :” أن التقارير الأمنية، تؤكد استمرار تركيا وقطر فى دعم الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال، متهما قطر وتركيا، بعدم احترام سيادة الدولة الليبية، مشيرا إلى أن قطر، تروج لنفسها أن طائراتها تنقل مساعدات للشعب الليبي ” .

وأوضح “بركة”، خلال لقائه على فضائية “دريم2″، أمس الإثنين، أن الطيران التركى والقطرى، لا يتوقف عن إمداد الجماعات الإرهابية يوميا بالسلاح، فى منطقة درنة، لافتا إلى أن داعش سوريا وليبيا والعراق، مجموعة إرهابية، تقتل الأبرياء وتقوم بعمليات غير إنسانية.

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