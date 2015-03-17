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"مستقبل وطن" بالسويس يُنظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة

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"مستقبل وطن" بالسويس يُنظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة "مستقبل وطن" بالسويس يُنظم ندوة عن القضايا السياسية المعاصرة
نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالسويس، مساء أمس الاثنين، بالتعاون مع أمانة الشباب بالحزب، برئاسة أحمد عزت أمين الشباب، لقاءً حواريًا مع شباب الحزب حول القضايا السياسية المعاصرة، وقد حاضر فيها الدكتور أحمد أبو الحسن، أمين التدريب والتثقيف بالحزب.

وبدأ حوار الدكتور أحمد أبو الحسن حول المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية دور المشاركة الشبابية فى تلك الانتخابات، كما استعرض أهم المشروعات المطروحة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

واختتم اللقاء بفتح نقاش بين الشباب والمحاضر حول أهم المشاكل التى يواجهها الشباب؛ مثل البطالة والصحة، وأهم الحلول والمقترحات من وجهة نظرهم، وتم الاتفاق على عقد لقاءات حوارية عديدة الفترة المقبلة.

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