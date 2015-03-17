51 مرشحا يتنافسون على مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى

تبدأ غدا الاربعاء انتخابات الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة بعد انتهاء الدورة السابقة لمدة 4 سنوات برئاسة حسن درة ، وتقدم لأول مرة ما يقرب من 51 شركة من شركات الاستثمار العقارى لاختيار 21 عضوا لمجلس الادارة الجديد ، والدخول فى انتخابات الشعبة من اجمالى عدد الاعضاء 113 عضوا .>وصرح مصدر مسئول لـ " اليوم السابع " ، أنه لأول مرة يبدأ دخول عدد كبير من الشباب مستثمرى الشركات العقارية فى الانتخابات ، مما يشير لبدء دورة جديدة بمشاركة الشباب بعد احتلال رئاسة الشعبة من أصحاب الشركات العقارية الكبرى ، التى دائما ما يتفاوضون فيما بينهم على اختيار رئيس للشعبة ، والضغط على باقى الاعضاء باختياره .

وأضاف المصدر أن الدورة قبل السابقة كانت برئاسة هشام طلعت مصطفى ، إلاّ أن تولى الدورة السابقة كان لرجل الاعمال حسن درة بعد دخول هشام طلعت السجن فى القضية المشهورة بحادث سوزان تميم ، حيث تم الاتفاق بين الاعضاء على تولى دره لرئاسة الشعبة .

ورغم تشكيل الجمعية العمومية من 51 مرشحا إلا أن هناك الكثير من المرشحين المتضامنين فى الترشيح على ضخ أكبر عدد من عناصرهم لترشيح عضو بعينه عن الاخرين المتقدمين من الشباب ، ويعتبر رجل الاعمال حسن درة من أول المرشحين لدورة جديدة بعد وجود تكتلات داخل المرشحين لاختياره .

وعلى جانب أخر تقدم عدد كبير من الشباب المستثمرين فى القطاع العقارى للانتخابات فى محاولة لوقف احتكار كبرى الشركات لتولى الشعبة لسنوات عدة ، ودخول دماء جديدة من شأنها أن تخدم مصالح كافة المستثمرين ، وليس الكبار فقط فى قطاع الاستثمار العقارى .

ومن الجدير بالذكر أن عدد مجلس ادارة الشعبة يتكون من 21 عضوا ، ويختاروا فيما بينهم الرئيس الجديد.