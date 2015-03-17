أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

51 مرشحا يتنافسون على مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى

Google+ Print
51 مرشحا يتنافسون على مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى 51 مرشحا يتنافسون على مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى
تبدأ غدا الاربعاء انتخابات الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى دورتها الجديدة بعد انتهاء الدورة السابقة لمدة 4 سنوات برئاسة حسن درة ، وتقدم لأول مرة ما يقرب من 51 شركة من شركات الاستثمار العقارى لاختيار 21 عضوا لمجلس الادارة الجديد ، والدخول فى انتخابات الشعبة من اجمالى عدد الاعضاء 113 عضوا .
>وصرح مصدر مسئول لـ " اليوم السابع " ، أنه لأول مرة يبدأ دخول عدد كبير من الشباب مستثمرى الشركات العقارية فى الانتخابات ، مما يشير لبدء دورة جديدة بمشاركة الشباب بعد احتلال رئاسة الشعبة من أصحاب الشركات العقارية الكبرى ، التى دائما ما يتفاوضون فيما بينهم على اختيار رئيس للشعبة ، والضغط على باقى الاعضاء باختياره .

وأضاف المصدر أن الدورة قبل السابقة كانت برئاسة هشام طلعت مصطفى ، إلاّ أن تولى الدورة السابقة كان لرجل الاعمال حسن درة بعد دخول هشام طلعت السجن فى القضية المشهورة بحادث سوزان تميم ، حيث تم الاتفاق بين الاعضاء على تولى دره لرئاسة الشعبة .

ورغم تشكيل الجمعية العمومية من 51 مرشحا إلا أن هناك الكثير من المرشحين المتضامنين فى الترشيح على ضخ أكبر عدد من عناصرهم لترشيح عضو بعينه عن الاخرين المتقدمين من الشباب ، ويعتبر رجل الاعمال حسن درة من أول المرشحين لدورة جديدة بعد وجود تكتلات داخل المرشحين لاختياره .

وعلى جانب أخر تقدم عدد كبير من الشباب المستثمرين فى القطاع العقارى للانتخابات فى محاولة لوقف احتكار كبرى الشركات لتولى الشعبة لسنوات عدة ، ودخول دماء جديدة من شأنها أن تخدم مصالح كافة المستثمرين ، وليس الكبار فقط فى قطاع الاستثمار العقارى .

ومن الجدير بالذكر أن عدد مجلس ادارة الشعبة يتكون من 21 عضوا ، ويختاروا فيما بينهم الرئيس الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365