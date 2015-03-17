«كاميرون» يؤجل نشر تقرير «الإخوان» بعد تسريب استبعاد اعتبارها «إرهابية»

أجلت الحكومة البريطانية، مساء الاثنين، نشر تقريرها حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، بعد ساعات من نشر تقارير صحفية بريطانية تسريبات بأن التقرير يتجه للتوصية بعدم اعتبار الجماعة إرهابية.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، تدخل في اللحظات الأخيرة، وأجل نشر التقرير المثير للجدل في محاولة لتجنب خلاف محتمل مع المملكة العربية السعودية ومصر.

وأضافت الصحيفة أن التقرير الذي كان مقررا أن يصدر بعد ظهر أمس، من غير المرجح، بعد تحرك كاميرون، أن يتم نشره قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمقررة في 7 مايو المقبل.

وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أنه كان من المتوقع أن يوصى التقرير بعدم وصف جماعة الإخوان بالإرهابية.

ونقل الموقع الرسمي لمجلس العموم البريطاني (تنتهي ولايته الحالية في 30 مارس الجاري) على الإنترنت قول كاميرون إن «التقرير بشأن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين سينشر بالتزامن مع نشر الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف».

ولم يوضح البيان، الذي نقل تصريحات كاميرون، توقيتا محددا مكتفيا بإعلان عزم الأخير تقديم توصيات المراجعة التي أمر بها بخصوص نشاطات الإخوان في بريطانيا إلى البرلمان المقبل.

وأضاف البيان أن الحكومة «تنظر بشكل أوسع في السياسات والاستراتيجيات اللازمة، ومن الواضح أنه سيلزم البرلمان القادم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التهديد القادم من التطرف في المملكة المتحدة، ودعم المجتمعات المحلية لمواجهة أولئك الذين يعارضون القيم البريطانية».

وجاء التأجيل المفاجئ رغم أن الصحفيين تم إبلاغهم بأن كاميرون سيلقي خطاباً يعلن فيه نتائج التحقيقات، كما وضع البرلمان الإعلان على جدول أعماله، الاثنين.