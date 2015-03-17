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لجنة بمجلس الشيوخ تدرس مشروع قانون بشأن إيران.. وأوباما يعتبره تعديًا علي سلطته

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لجنة بمجلس الشيوخ تدرس مشروع قانون بشأن إيران.. وأوباما يعتبره تعديًا علي سلطته لجنة بمجلس الشيوخ تدرس مشروع قانون بشأن إيران.. وأوباما يعتبره تعديًا علي سلطته

قال السيناتور الجمهوري بوب كروكر الإثنين إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد تصوت في موعد قريب ربما الأسبوع القادم على مشروع قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بتقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران إلي الكونجرس للحصول على موافقته.

وهدد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون قائلاً إنه يتعدى على سلطة الرئيس وقد يعرقل المحادثات مع ايران.

وأبلغ كروكر الصحفيين في مقر مجلس الشيوخ أنه يعتزم المضي قدمًا بمشروع القانون في اللجنة الاسبوع القادم.

وقال مساعدون لكروكر وروبرت مينينديز أبرز الأعضاء الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن اللجنة لم تستقر بعد على موعد محدد لمناقشة مشروع القانون والاقتراع عليه. ويتعين أن يوافق مينينديز أيضًا على موعد لدراسة المشروع في اللجنة.

ويجب ان توافق لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون قبل ان يمكن مناقشته في مجلس الشيوخ بكامل هيئته. ومن غير المرجح ان يجري تصويت في مجلس الشيوخ بكل هيئته قبل منتصف ابريل نيسان لأن الاسبوع القادم هو الفرصة الاخيرة امام اعضاء الكونجرس قبل ان يغادروا واشنطن في عطلة تستمر اسبوعين.

ويتعين أيضًا أن يحصل المشروع على موافقة مجلس الشيوخ وأن يرسل إلي البيت الأبيض لكي يوقعه أوباما أو ينقضه. وسيحتاج كل من مجلسي الشيوخ والنواب الي اغلبية الثلثين للتغلب على الفيتو الرئاسي.

رويترز

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