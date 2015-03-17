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الخارجية الامريكية: التفاوض يجب ان يكون مع ممثلي النظام السوري وليس بشار

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الخارجية الامريكية: التفاوض يجب ان يكون مع ممثلي النظام السوري وليس بشار الخارجية الامريكية: التفاوض يجب ان يكون مع ممثلي النظام السوري وليس بشار

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري هو التوصل إلى تسوية سياسية في إطار مباديء عملية جنيف.

وقالت ساكي – في تصريحات صحفية – إن الولايات المتحدة كانت تصر دائما على ضرورة وجود ممثلين للنظام السوري وليس الرئيس السوري بشار الأسد نفسه كجزء من هذه العملية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم يقصد في تصريحاته الأخيرة التلميح إلى الرئيس بشار.

وأضافت أن الهدف ظل دائما هو وجود ممثلين من الجانبين أي المعارضة والنظام السوري للتفاوض معا، مؤكدة أن المفاوضات تعتبر عنصرا مهما في العملية السياسية.

وشددت المسئولة الأمريكية على عدم حدوث أي تغيير في السياسة الأمريكية، لافتة إلى تصريحات كيري مؤخرا في ميونخ والتي أكد فيها أنه ليس هناك مستقبلا لبشار في سوريا.

وقالت إن الولايات المتحدة تتخذ كافة الخطوات لوضع نهاية لنظام بشار في سوريا موضحة أن هناك العديد من المناقشات التي تتم مع روسيا ودول الخليج والدول والأوروبية والكثير من الدول التي تشعر بقلق إزاء ما يحدث في سوريا، مضيفة أن من يقتل عشرات الآلاف من شعبه ليس له شرعية في أن يلعب دورا في مستقبل بلاده.
> أ ش أ

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