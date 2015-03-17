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احتفالية ميلاد سيد درويش تنطلق من مسقط رأسه بكوم الدكة بالإسكندرية

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احتفالية ميلاد سيد درويش تنطلق من مسقط رأسه بكوم الدكة بالإسكندرية احتفالية ميلاد سيد درويش تنطلق من مسقط رأسه بكوم الدكة بالإسكندرية
تحتضن مدينة الإسكندرية "عروس البحر المتوسط"، يوم الجمعة المقبل، احتفالية بميلاد سيد درويش "فنان الشعب"، والتى تقام فعاليتها بمسقط رأسه بحى كوم الدكة وسط المدينة.

ينظم الاحتفالية - التى تمتلك طابعا متميزا ـ مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وتتضمن عدة أنشطة يشارك بها الصغار والكبار.

ويبدأ البرنامج برحلة استكشافية للأطفال بحى كوم الدكة، ومجموعة ورش فنية لهم، وأشغال يدوية للسيدات، كما يقدم عرضا فنيا للكلاون بالإضافة إلى حفلين فنيين لفريقى ابن البلد والدروايش، ويقدمان مجموعة من أجمل أغانى فنان الشعب.

يذكر أن سيد درويش كان أحد أهم مجددى الموسيقى العربية، ولد فى 17 مارس 1892 بحى كوم الدكة بمدينة الإسكندرية، وأتقن أصول العزف على آلة العود وكتابة النوتة الموسيقية، وبدأت موهبته الموسيقية تنضج، ولحن أول أدواره "يا فؤادى ليه بتعشق"، ومنذ سطوع نجمه قام بالتلحين لكل الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، وعلى الكسار.

ويعد سيد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فقدم أغنية "قوم يا مصرى" التى غناها أثناء ثورة 1919، ونشيد "بلادى بلادى" الذى اقتبس فيه كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية "الحلوة دى" التى غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع، حيث جعل للموسيقى المصرية هدفا يتخطى الطرب إلى الجهاد الوطنى والإصلاح الاجتماعى.

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