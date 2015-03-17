اكتشف 5 دهون صحية مفيدة فى التمتع بجسد رشيق

ترتبط الدهون فى ذهن الكثيرين بالآثار الضارة التى تسببها، ودورها فى رفع فرص الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن، وكشف تقرير نشر مؤخراً بمجلة "جلامور" الأمريكية عن مجموعة من الدهون الصحية التى يجب أن يتناولها الإنسان للتمتع بالرشاقة وتعزيز صحته، حيث تساهم هذه الدهون الصحية فى تعزيز وظائف المخ وتحسين الأيض والسيطرة على هرمونات الجسم، والتى تتحكم فى كل شيء بدءاً من الخصوبة وحتى كمية الدهون بالجسم.

وأكد التقرير أن إضافة هذه الدهون الصحية الخمسة إلى حميتك الغذائية سيساهم فى تعزيز صحتك بشكل عام، وهى تشمل:

أطعمة تحتوى على دهون صحية ومفيدة

>1.زيت جوز الهند:ويمكن تناوله بإضافة عسل النحل وجوز الهند "البشر" والفانيليا.

2.البيض المسلوق:ويجب طهيه بشكل جيد جداً، وذلك عن طريق وضعه فى وعاء التسخين المخصص لذلك، ثم تغطيته بالماء البارد، والتسخين باستخدام درجات حرارية عالية لمدة 15 دقيقة، ثم اطفئ النار بعد ذلك، واترك البيض داخل المياه الساخنة لمدة 10 دقائق، ثم قم بسكب الماء، وانتظر حتى تنخفض درجة حرارته وقم بتقديمه.

3.عين الجمل المحمصة بالقرفة: ويمكن تحضيرها عن طريق خلط 2 كوب من عين الجمل مع 2 ملعقة كبيرة من العسل وملعقة من زيت الزيتون و3 ملعقة من القرفة المطحونة، أضف القليل من الملح والنعناع، وقم بطهى الخليط فى درجة حرارة 350 سليزيوس لمدة 15 دقيقة، على أن تقوم بالتقليب بعد 7 دقائق، وبعد انتهاء المدة، قم بإخراج الطعام من الفرن وانتظر حتى يصبح بارداً.

4.زبدة اللوز:وهى تتمتع بخواص رائعة تسرع من عملية حرق الدهون وبالتالى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد.

5.زيت بذرة الكتان أو الزيت الحار: يمكن إضافته إلى مجموعة واسعة من الأطعمة، وهو معروف بفوائده الصحية، واحتوائه على قدر كبير من الأوميجا-3.

10 أطعمة ومشروبات تخلصك من الدهون الزائدة بالجسم.. خل التفاح والبطاطس المسلوقة للإحساس بالشبع وخفض الشهية.. والجريب فروت يقيك من السمنة.. وتناول الشطة والقهوة والشاى الأخضر لتسريع معدل حرق الدهون

>