قوات التحالف تشن 5 غارات على مواقع داعش بسوريا

شنت الولايات المتحدة 5 ضربات جوية على أهداف لتنظيم الدولة في سوريا و12 ضربة أخرى في العراق ضمن عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وأعلن الجيش الأميركي في بيان أن الضربات في سوريا نفذت باستخدام طائرات مقاتلة وهجومية وقاذفة وأصابت أهدافا قرب الحسكة وكوباني ودمرت أربعة مواقع قتالية لداعش.

وأضاف أن الولايات المتحدة والحلفاء نفذوا في العراق 12 ضربة جوية منها واحدة قرب الفلوجة واثنتان قرب الموصل.

وبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أغسطس الماضي ضربات جوية تستهدف القضاء على تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.