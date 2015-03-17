محامى "سيد مشاغب": سأتقدم بمعارضة على حكم حبس موكلى بقضية "كيس البول"

أكد معتز الشافعى محامى رابطة ألتراس "الوايت نايتس"، أنه سيتقدم بمعارضة صباح اليوم بعد عرض القيادى بالرابطة "سيد مشاغب" على النيابة العامة، للتحقيق معه فى اتهامه باقتحام نادى الزمالك.

وأضاف الشافعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيحضر التحقيق مع المتهم بنيابة العجوزة، بعد إلقاء القبض عليه داخل شقة أحد أصدقائه بمنطقة العجوزة، وسيتم عمل معارضة فى الحكم الصادر ضده غيابيًا، لاتهامه بقضية إلقاء كيس به مادة سائلة "بول" على رئيس نادى الزمالك.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القيادى برابطة ألتراس "الوايت نايتس"، "سيد مشاغب"، لاتهامه بعدد من القضايا، بعد صدور أمر من النيابة بضبطه وإحضاره.