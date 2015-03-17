أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى "سيد مشاغب": سأتقدم بمعارضة على حكم حبس موكلى بقضية "كيس البول"

Google+ Print
محامى "سيد مشاغب": سأتقدم بمعارضة على حكم حبس موكلى بقضية "كيس البول" محامى "سيد مشاغب": سأتقدم بمعارضة على حكم حبس موكلى بقضية "كيس البول"
أكد معتز الشافعى محامى رابطة ألتراس "الوايت نايتس"، أنه سيتقدم بمعارضة صباح اليوم بعد عرض القيادى بالرابطة "سيد مشاغب" على النيابة العامة، للتحقيق معه فى اتهامه باقتحام نادى الزمالك.

وأضاف الشافعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيحضر التحقيق مع المتهم بنيابة العجوزة، بعد إلقاء القبض عليه داخل شقة أحد أصدقائه بمنطقة العجوزة، وسيتم عمل معارضة فى الحكم الصادر ضده غيابيًا، لاتهامه بقضية إلقاء كيس به مادة سائلة "بول" على رئيس نادى الزمالك.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القيادى برابطة ألتراس "الوايت نايتس"، "سيد مشاغب"، لاتهامه بعدد من القضايا، بعد صدور أمر من النيابة بضبطه وإحضاره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365