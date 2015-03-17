النيابة العامة تتلقى تظلمات للإفراج عن 4 محبوسين فى "أحداث المطرية"

تلقت النيابة العامة، تظلمات من أسر ومحامى عدد من المحبوسين احتياطيًا، على ذمة القضية المقيدة برقم 672 لسنة 2015 إدارى المطرية، والخاصة بأحداث العنف والاشتباكات، التى شهدتها منطقة المطرية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الماضى.

والتمست التظلمات التى حملت الأرقام "4112، 4132، 4133، 4134"، من النيابة العامة الإفراج عن كل من محمد سلامة محمد سلامة، 35 سنة، فنى تركيبات، أحمد سيد أحمد حسانين، 15 سنة، عامل شركة نسيج، محمد السيد عقل، 20 سنة، عامل بمغسلة، محمد سعيد نور الدين، 19 سنة، طالب، المحبوسين احتياطيًا وآخرين منذ أواخر شهر يناير من العام الحالى.

وطالب أهالى المحبوسين من النيابة العامة الرأفة بهم وبأوضاعهم الإنسانية المتردية، حيث إن من بين هؤلاء المحبوسين العائل الوحيد لأسرته الصغيرة المكونة من أمه المسنة وزوجته التى يستقر فى أحشائها طفله الوحيد، ومن بينهم أيضًا من ألقى القبض عليه عن طريق الخطأ أثناء مروره بأحد الطرق المجاورة للأحداث.

وأسندت النيابة العامة لـ33 متهمًا 14 اتهامًا؛ أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت، منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وقاموا بأعمال حرق وتخريب، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد منهم.