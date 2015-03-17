تلميذ يطعن زميلة بـ"زجاجة حادة" فى وجهه إثر مشاجرة بينهما ببور فؤاد

طعن تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بإحدى مدارس قناة السويس ببور فؤاد فى محافظة بورسعيد، زميله بـ"زجاجة حادة" طعنة غائرة بالوجه إثر مشاجرة نشبت بينهما خارج المدرسة بعد الانتهاء من اليوم الدارسى أمس الاثنين.

تم نقل التلميذ المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورفؤاد العام، متأثرا بقطع دائرى بالوجه، حيث تم استدعاء الدكتور ياسر أبو زيد استشارى الجراحة الذى أجرى له خياطة تجميلية بالوجه بلغت 20 غرزة.

وتم إخطار مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول التى قامت بتحرير المحضر اللازم، وإحالة التلميذ المتهم لنيابة الأحداث بمحكمة بورسعيد الابتدائية، التى قررت تسليمه إلى والده من خلال محضر رسمى وتعهد كتابى لحين تحديد جلسة لسماع أقوال شهود الواقعة.