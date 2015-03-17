أخبار عاجلة

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017 -
مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : حريصون على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين -
مساء dmc - تصريحات وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي مع فوكس نيوز -
مساء dmc - د. جيرير فالنتينا: أوباما كان يساعد داعش ونحن محظوظين بترامب -
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport -
مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تلميذ يطعن زميلة بـ"زجاجة حادة" فى وجهه إثر مشاجرة بينهما ببور فؤاد

Google+ Print
تلميذ يطعن زميلة بـ"زجاجة حادة" فى وجهه إثر مشاجرة بينهما ببور فؤاد تلميذ يطعن زميلة بـ"زجاجة حادة" فى وجهه إثر مشاجرة بينهما ببور فؤاد
طعن تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بإحدى مدارس قناة السويس ببور فؤاد فى محافظة بورسعيد، زميله بـ"زجاجة حادة" طعنة غائرة بالوجه إثر مشاجرة نشبت بينهما خارج المدرسة بعد الانتهاء من اليوم الدارسى أمس الاثنين.

تم نقل التلميذ المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورفؤاد العام، متأثرا بقطع دائرى بالوجه، حيث تم استدعاء الدكتور ياسر أبو زيد استشارى الجراحة الذى أجرى له خياطة تجميلية بالوجه بلغت 20 غرزة.

وتم إخطار مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول التى قامت بتحرير المحضر اللازم، وإحالة التلميذ المتهم لنيابة الأحداث بمحكمة بورسعيد الابتدائية، التى قررت تسليمه إلى والده من خلال محضر رسمى وتعهد كتابى لحين تحديد جلسة لسماع أقوال شهود الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365