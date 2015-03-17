"التغيير الليبى": المتحاورون فى المغرب أجمعوا على ضرورة الحل السلمى

أكد رئيس حزب التغيير الليبى جمعة القماطي، أن المتحاورين فى المغرب أجمعوا على أن الحل لأزمة ليبيا سياسى سلمى وليس عسكري.

وقال القماطى فى تصريح له أمس الاثنين، أن إيجاد حكومة قوية تحدث تغيرات سريعة لصالح المواطن سيخلق بيئة وأجواء إيجابية تساعد فى حل القضايا الأخرى المعقدة.

وشدد القماطى على أن المتحاورين يمكن أن يتفقوا على حكومة وحدة وطنية كبداية لحل الأزمة كلها ، ثم ينتصروا بعد ذلك إلى ملف الشرعية وحله وهو أمر أصعب من الاتفاق على حكومة.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا أجرت عدة لقاءات منها فى جنيف والمغرب والجزائر بين أطراف النزاع فى ليبيا ضمت نوابا ورؤساء أحزاب وشخصيات مستقلة، للتوصل لحل الأزمة السياسية الخانقة.

يشار إلى أن المبعوث الأممى لدى ليبيا قد أعلن الجمعة الماضى تأجيل الحوار السياسى بين الفرقاء الليبيين بالمغرب إلى الخميس المقبل.

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