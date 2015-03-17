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إسبانيا تعتزم تقديم اقتراح لمجلس الأمن لحماية مسيحيى الشرق الأوسط

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إسبانيا تعتزم تقديم اقتراح لمجلس الأمن لحماية مسيحيى الشرق الأوسط إسبانيا تعتزم تقديم اقتراح لمجلس الأمن لحماية مسيحيى الشرق الأوسط
أكد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، أن بلاده ستقدم اقتراحا مشتركا لعدة دول أوروبية لحماية المسيحيين بالشرق الاوسط، سيبحثه مجلس الامن الدولى فى 27 الشهر الجارى.

وقال مارجايو، فى مؤتمر صحفى عقب المشاركة فى اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، "سنقدم اقتراحا مشتركا بمجلس الامن الدولى فى 27 مارس الجارى حول وضع المسيحيين بالشرق الأوسط".

وأضاف "اتفقنا نحن والعديد من الدول الأعضاء على صياغة الاقتراح وسنعد مسودة الأسبوع الجارى لسد احتياجات المسيحيين بالشرق الأوسط، فى قرار ستمرره إسبانيا وسيبحث فى 27 مارس بدعوة من الرئاسة الفرنسية".

ودعت فرنسا، التى ترأس مجلس الأمن فى الوقت الراهن، إلى هذا الاجتماع والذى يهدف إلى حماية "المسيحيين وأقليات أخرى" بالشرق الأوسط.
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